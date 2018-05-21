Департамент соцпитания Казани подозревают в нарушении антимонопольного законодательства

УФАС по РТ сообщило о многочисленных нарушениях антимонопольного законодательства в Департаменте соцпитания Казани и неэффективном расходовании бюджетных денег.



Внеплановая проверка выявила нарушения в проведении десятков аукционов. При этом сумма ущерба превышает 1 млн рублей.

«Выявленные нарушения связаны с отсутствием в извещениях о проведении закупочных процедур общего количества, объемов поставляемой продукции и начальной цены контракта», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС по РТ.

Отмечается, что департамент публиковал извещения о проведении закупки без данных об объеме необходимого товара и его количестве, с указанием стоимости единицы товара, но не полной цены контракта. Речь идет о 60 закупках и всех торгах в форме открытого запроса котировок.

«Практика проведения закупок департаментом в 2017 году сложилась так, что заказчик проводил несколько торгов на закупку одного и того же товара, определяя победителей таким образом, что в одних торгах контракт заключался по более высокой цене, чем предлагал другой участник, а другой договор подписывал с проигравшим в первых торгах и по более низкой стоимости», — говорится в сообщении.