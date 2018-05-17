Игорь Денисов: «Черчесов обещал мне сломать шею в душе»

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов в большом интервью известному видеоблоггеру и журналисту портала Sports.ru рассказал, в чем причина раздора между полузащитником и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, и почему тот не вызывает его в состав сборной.

По его словам ссора произошла, когда игрок и тренер были в московском «Динамо». В марте 2015 года Денисов вступил в перепалку с Черчесовым из-за полузащитника Артура Юсупова, который вел переговоры с «Зенитом» и из-за этого потерял место в основном составе.



«Я говорю: „Саламыч, вы знаете, что я колю уколы (Денисов лечил травму “игры») Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?". Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: «Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ — я тебе там шею сломаю»», — рассказал Денисов.



Напомним, что после той ссоры Игорь Денисов сказал, что никогда не подаст руки нынешнему наставнику национальной команды.