Для маломобильных болельщиков на ЧМ разработали специальные услуги

Сегодня во время пресс-конференции, посвященной представлению Кубка мира в Казани, певица и общественный деятель Зара рассказала о том, какая работа была проделана для удобства и доступности на стадионах мундиаля для маломобильных болельщиков:

— Сегодня очень много сделано для того, чтобы абсолютно все смогли насладиться чемпионатом на всех стадионах нашей страны. Все начинается с обычных билетов: для специальных групп людей. Во-первых, для людей, которые передвигаются с помощью инвалидного кресла. Во-вторых, для людей с маленькими детьми, старшего поколения и ограниченными возможностями. В-третьих, для людей слабовидящих и перемещающихся с помощью собак-поводырей. Последний тип билетов — для людей с повышенным индексом массы тела, которые тоже нуждаются в особом внимании. В первых трех группах будут предоставлены билеты абсолютно безвозмездно для людей, которые их сопровождают. Они будут сидеть недалеко. Также будут предоставлены бесплатно инвалидные кресла при необходимости, гольфкары и бесплатный проезд. Но самое главное — все волонтеры и кто задействован на чемпионате мира, проходят специальное обучение для работы с такими людьми, — передает корреспондент «Реального времени» слова популярной певицы.

Напомним, что сегодня на площади Тысячелетия был преставлен главный трофей мирового футбола — Кубок мира. Кубок пробудет в Казани три дня — 17, 18 и 19 мая.