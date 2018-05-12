Facebook планирует создать собственную криптовалюту

Facebook намерен запустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает портал Cheddarсо ссылкой на источники в компании.

Криптовалюта будет предназначена для проведения электронных платежей в рамках социальной сети.

По словам собеседников портала, создание Facebook криптовалюты может занять годы и потребует покупки других компаний, которые работают над блокчейном и криптовалютами.

Также отмечается, что Facebook, в отличии от Telegram, не планирует проводить ICO, то есть выставлять на публичную продажу ограниченное количество токенов.

Ранее Telegram создал первый сервис по хранению персональных данных пользователей, который будет использоваться для будущей блокчейн-платформы TON. Также мессенджер привлек $850 миллионов во втором раунде ICO.