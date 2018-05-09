Telegram создал сервис по хранению персональных данных пользователей

Telegram создал первый сервис по хранению персональных данных пользователей. Сейчас он тестируется в закрытом режиме, сообщили «Ведомостям» два близких к мессенджеру человека.

Сервис под названием Telegram Passport позволит идентифицировать личность пользователя Telegram. Однако сперва все необходимые документы следует загрузить в мессенджер. При этом доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя. Мессенджер сможет получить к ним доступ только с согласия владельца.

Впоследствии пользователь через Telegram сможет мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться различными услугами. Telegram Passport также будет использоваться для будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network).

По словам одного из собеседников газеты, новый сервис может заработать уже к началу лета.



Ранее стало известно, что Telegram привлек $850 миллионов во втором раунде ICO для собственной блокчейн-платформы TON.