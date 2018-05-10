Суд запретил ролик Nemagia о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерово запретил опубликованное на YouTube видео блогеров Nemagia (Михаил Печерский и Алексей Псковитин) о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Под запрет также попал пост о пожаре на странице Печерского во «ВКонтакте».



«Признать информацию, размещенную на сайте…, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорится в решении суда.

Отмечается, что в видео, опубликованном на YouTube, приводятся недостоверные сведения о числе погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

«В первые 50 секунд видеоролика транслируются три аудиозаписи о количестве тел, не соответствующие действительности», — говорится в сообщении.

Кроме того, недостоверная информация о числе погибших размещена на странице Печерского во «ВКонтакте».

Напомним, страшный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 60 человек. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».