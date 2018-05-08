«Тампа» Василевского сразится с «Вашингтоном» Овечкина

Сегодня ночью за океаном определилась первая полуфинальная пара в розыгрыше Кубка Стэнли — 2018.

Клуб уфимского воспитанника, вратаря Андрея Василевского «Тампа Бэй Лайтинг» на этой стадии Кубка сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». В шестом матче серии «столичные» выиграли у «Питтсбург Пингвинз» на их площадке в овертайме — 2:1.

В основное время была зафиксирована ничья — 1:1. А на 6-й минуте овертайма комбинация россиян «Вашингтона» — Дмитрия Орлова, Александра Овечкина и Евгения Кузнецова привела к решающему взятию ворот, отличился Кузнецов — 2:1.

Таким образом, действующий обладатель Кубка Стэнли — команда Евгения Малкина «Питтсбург» заканчивает сезон, уступив в серии 2:4.

«Тампа» же со счетом 4:1 в серии победила «Бостон Брюинз».

Первый матч противостояния «Тампы» и «Вашингтона» пройдет в Тампе в ночь с 12 на 13 мая.