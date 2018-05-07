Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Василевский вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Накануне за океаном в полуфинал Кубка Стэнли вышел хоккейный клуб «Тампа Бэй Лайтинг». Воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Василевский защищает цвета «молний».

В пятом матче четвертьфинальной серии против «Бостон Брюинз» Василевский отразил все броски, кроме одного. Его команда победила со счетом 3:1 и закончила противостояние с общим результатом 4:1.

Интересно, что «Тампа» разгромно проиграла «медведям» только стартовый апрельский матч серии у себя дома — 2:6. Но потом она собралась и четыре подряд майские встречи выиграла.

В полуфинале команда Василевского сыграет с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», за которые выступают, соответственно, звездные россияне Александр Овечкин и Евгений Малкин. Пока в серии ближе к победе «Вашингтон» — 3:2.

