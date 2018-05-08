В красноярском Дворце спорта произошел пожар

В Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина произошел пожар, в настоящее время он локализован. Отмечается, что это сооружение сейчас на реконструкции и является объектом Универсиады-2019.

Предполагается, что очаг возгорания был в районе кровли, и несущие конструкции сооружения не пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 250 кв. м. На тушение от министерства привлекалось 83 человека, 30 единиц техники.



Напомним, спасатели провели более 1,2 тыс. учений и занятий с начала года при подготовке к грядущему чемпионату мира по футболу.