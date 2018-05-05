Александр Емельяненко не планирует выступать в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не планирует выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и не получал предложений от данной организации.



«Нет, предложений не поступало. Мне бы сейчас не хотелось с UFC заключать контракт. Они, во- первых, если подписывают, то эксклюзивный контракт — дерешься только там и больше нигде не имеешь права выступать. Сейчас же я могу выступать в нескольких промоушенах и проводить большее количество боев, которые мне не сможет предоставить UFC», — цитирует ТАСС Емельяненко.

UFC планирует провести первый турнир в России в сентябре нынешнего года. Емельяненко ближайший бой проведет 5 мая в Екатеринбурге против бразильца Габриэля Гонзаги.

«Если бы UFC проводили шесть турниров в год в России, я бы с удовольствием подписал бы с ними контракт. А подписать с ними контракт на три года, и они из этих трех лет проведут два турнира в России — это мне не интересно», — добавил спортсмен.

Напомним, Россиянин Александр Емельяненко победил бразильского спортсмена Джеронимо Дос Сантоса в первом бое после возвращения на ринг. Он отправил противника в нокаут за 35 секунд.