Португалец отправится на ЧМ-2018 на велосипеде ради помощи больным детям

Служащий мэрии португальского города Аленкер Элдер Батишта отправится на велосипеде через всю Европу в Россию, чтобы поддержать сборную Португалии на чемпионате мира по футболу и собрать деньги для благотворительной организации, занимающейся помощью детям с онкологическими заболеваниями.



Весь маршрут займет 45 дней. Конечный пункт назначения – поселок Кратово Московской области, где будет база португальской сборной. В общей сложности Элдер собирается преодолеть 4,7 тыс. км и быть в Москве 20 июня, где в этот день сыграют сборные Португалии и Марокко.

«Это не туристическая поездка. Я не хочу тратить деньги. Напротив, я хочу сделать все возможное, чтобы собрать деньги на ассоциацию», — цитирует его «РИА Новости».

Обратно домой Элдер отправится уже 21 июня.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в материале «Реального времени».

