В Татарстане вступил в силу приговор активисту ЛДПР по делу о «продаже места в избиркоме»

Фото: Реальное время

Законным и обоснованным признал сегодня Верховный суд РТ приговор 32-летнему активисту ЛДПР Ильнуру Муратшину по делу о так называемой продаже места в ТИКе, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Защита Муратшина добивалась пересмотра решения Нижнекамского горсуда, который признал подсудимого виновным в покушении на мошенничество и назначил 2,5 года колонии строгого режима, с учетом прежней, погашенной судимости. Под стражу обвиняемого взяли в зале суда.

Напомним, гендиректор компании «Такси Престиж», председатель общественного объединения работников такси РТ и член чистопольского избиркома Ильнур Муратшин был задержан в Нижнекамске 10 июня 2017 года после получения 250 тысяч рублей. Потерпевший предприниматель в полиции заявил, что эти деньги у него вымогали за место члена территориальной избирательной комиссии.

Первоначально получение средств в следкоме расценили как взятку, но позже перекалифицировали действия Муратшина на мошенничество. Сам обвиняемый в разговоре с «Реальным временем» утверждал, что места в партии не продаются, а деньги он брал в долг на строительство дома.

Горсуд посчитал, что преступление имело место, но расценил действия фигуранта как покушение на мошенничество. Апелляционная инстанция с этим согласилась.