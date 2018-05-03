Цифровая кооперация станет ключевой темой ЦИПР-2018

Цифровая кооперация — сквозная философия ЦИПР-2018, где выстраивается диалог между государством и бизнесом, в том числе на уровне стран ЕАЭС. Конференция пройдет на территории города Иннополис с 6 по 8 июня. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 5000 человек.

Год назад именно на ЦИПР-2017 состоялись первые обсуждения программы «Цифровая экономика». Сегодня созданы основные механизмы ее реализации, уже есть первые результаты. Основная цель ЦИПР-2018 — переход качества цифровой повестки России на новый уровень и вовлечение в создаваемую экосистему как можно большего количества участников рынка.

«В рамках конференции будут рассматриваться практические инструменты, внедрение которых обеспечит оптимальные условия для построения цифровой экономики и совместной реализации принятой программы. Второй год подряд активными участниками диалога будут представители стран ЕАЭС. Также состоится международный экспортный форум, который будет нацелен на обсуждение перспектив выхода российских ИТ-решений на зарубежные рынки, — рассказывает один из создателей и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень. — Только совместные усилия представителей бизнеса и государства способны трансформировать структуру российской экономики и создать на ее основе высокоприбыльные отрасли и новые ниши. Именно поэтому третья Конференция ЦИПР посвящена цифровой кооперации».

Экономика данных. Создание среды и выстраивание экосистемы цифровой экономики. Платформы роста. Развитие инфраструктуры, платформизация и технологическая диверсификация. B2B кооперация. Трансформация бизнес-процессов в условиях макроэкономических изменений и реорганизации бизнес-среды.

Первый день конференции «Экономика данных» будет посвящен ключевым направлениям программы «Цифровая Экономика»: информационной инфраструктуре, нормативному регулированию, экосистеме исследовательских компетенций и технологических заделов, кибербезопасности, кадрам и образовательной среде в экономике данных.

Ключевую тему конференции обсудят в рамках пленарной сессии «Цифровая кооперация. Новые возможности сотрудничества государства и бизнеса». Пленарная сессия «Цифровая кооперация» призвана раскрыть форматы сотрудничества между государством и бизнесом в рамках цифровой повестки, раскрыть «окна входа» в Цифровую экономику, определить место малого и среднего бизнеса, а также озвучить ожидания государства от частных компаний.

Важными темами первого дня станут умный город и цифровое здравоохранение. Панельная дискуссия «Умный город. «Жизнь» построенная на данных» между экспертами-практиками будет призвана показать реальный опыт российских и иностранных экспертов в сфере внедрения передовых сквозных технологий и покажет горизонты возможностей для улучшения городских систем с помощью цифровизации. Сессия «Цифровое здравоохранение. Данные и сервисы, продлевающие жизнь» раскроет ключевые аспекты «медицины данных», трансформацию сервисных подходов в медицине, развитие цифровых медицинских платформ, цифровизацию генетики, модели диверсификации бизнеса для лечебных учреждений, рынок телемедицины, а также юридические и нормативные нюансы.

На конференции будет широко представлен блок «Цифровой щит». Обсуждения в рамках него начнутся в первый день с темы «Цифровизация оборонных технологий». В дискуссиях примут участие лидеры цифровых преобразований из государственного сектора и представители корпораций, стимулирующих развитие технологий.

Тему диверсификации промышленных предприятий рассмотрят на сессии: «Использование технологического и продуктового потенциала ОПК в ключевых рынках промышленности России», где будут продемонстрированы успешные кейсы продуктовой диверсификации в медицинскую и электронную промышленность, освещены вопросы продуктовых и рыночных компетенций в оборонной промышленности.

Второй день ЦИПР-2018 «Платформы роста» будет посвящен технологическим заделам программы «Цифровая экономика». Участники обсудят тренды, сквозные технологии, отрасли будущего, кейсы и траектории развития технологических заделов, поделятся инсайтами, прогнозами и ожиданиями. 7 июня пройдет пленарная сессия: «Мир, управляемый данными. Горизонты информационной экономики». На дискуссионных панелях будут обсуждаться следующие темы: «Gamechangers. Прорывные технологии ближайшего будущего», «Большие данные. От бизнес-аналитики к точным предсказаниям», «Токенизация активов. Как Blockchain меняет бизнес», «Монетизация технологий VR/AR/MR».

Магистральная тема завершающего дня — B2B-кооперация, трансформация бизнес-процессов в условиях макроэкономических изменений, реорганизации бизнес-среды. Обсуждения будут посвящены выстраиванию взаимодействия между представителями частных компаний, субъектами стартап экосистемы для установления профильных связей, налаживания партнерств и взаимовыгодного сотрудничества, конкретных интеграционных решений и развертывания новых технологических бизнесов.

Проникновение цифровых технологий в транспортный, энергетический, строительный и сектор сельского хозяйства обсудят на отраслевых сессиях, реализуемых в партнерстве с профильными министерствами.

Традиционно в рамках конференции будет работать образовательный блок конференции, включающий активности, расширяющие орбиту знаний о профессиях будущего, путях самореализации и направлениях цифровой экономики.

На ЦИПР-2018 пройдет съезд региональных информатизаторов. В рамках встреч будут обсуждаться вопросы использования информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также вопросы трансфера технологий в регионы, реализованные проекты и первые результаты реализации программы «Цифровая экономика».

Активное участие в формировании деловой программы ЦИПР-2018 принимают партнеры Конференции: Администрация Президента РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Правительство Республики Татарстан. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, АНО «Цифровая экономика», Госкорпорация Росатом. Официальный партнер — «Евразийская экономическая комиссия». Генеральным партнером стал лидер вертолетостроительной отрасли холдинг «Вертолеты России». Аналитический центр при Правительстве РФ выступит контентным партнером конференции.