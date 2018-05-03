Цифровая кооперация станет ключевой темой ЦИПР-2018
Цифровая кооперация — сквозная философия ЦИПР-2018, где выстраивается диалог между государством и бизнесом, в том числе на уровне стран ЕАЭС. Конференция пройдет на территории города Иннополис с 6 по 8 июня. Планируется, что в мероприятии примут участие порядка 5000 человек.
Год назад именно на ЦИПР-2017 состоялись первые обсуждения программы «Цифровая экономика». Сегодня созданы основные механизмы ее реализации, уже есть первые результаты. Основная цель ЦИПР-2018 — переход качества цифровой повестки России на новый уровень и вовлечение в создаваемую экосистему как можно большего количества участников рынка.
«В рамках конференции будут рассматриваться практические инструменты, внедрение которых обеспечит оптимальные условия для построения цифровой экономики и совместной реализации принятой программы. Второй год подряд активными участниками диалога будут представители стран ЕАЭС. Также состоится международный экспортный форум, который будет нацелен на обсуждение перспектив выхода российских ИТ-решений на зарубежные рынки, — рассказывает один из создателей и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень. — Только совместные усилия представителей бизнеса и государства способны трансформировать структуру российской экономики и создать на ее основе высокоприбыльные отрасли и новые ниши. Именно поэтому третья Конференция ЦИПР посвящена цифровой кооперации».ЦИПР-2018 будет состоять из трех тематических блоков:
- Экономика данных. Создание среды и выстраивание экосистемы цифровой экономики.
- Платформы роста. Развитие инфраструктуры, платформизация и технологическая диверсификация.
- B2B кооперация. Трансформация бизнес-процессов в условиях макроэкономических изменений и реорганизации бизнес-среды.
Первый день конференции «Экономика данных» будет посвящен ключевым направлениям программы «Цифровая Экономика»: информационной инфраструктуре, нормативному регулированию, экосистеме исследовательских компетенций и технологических заделов, кибербезопасности, кадрам и образовательной среде в экономике данных.
Ключевую тему конференции обсудят в рамках пленарной сессии «Цифровая кооперация. Новые возможности сотрудничества государства и бизнеса». Пленарная сессия «Цифровая кооперация» призвана раскрыть форматы сотрудничества между государством и бизнесом в рамках цифровой повестки, раскрыть «окна входа» в Цифровую экономику, определить место малого и среднего бизнеса, а также озвучить ожидания государства от частных компаний.
Важными темами первого дня станут умный город и цифровое здравоохранение. Панельная дискуссия «Умный город. «Жизнь» построенная на данных» между экспертами-практиками будет призвана показать реальный опыт российских и иностранных экспертов в сфере внедрения передовых сквозных технологий и покажет горизонты возможностей для улучшения городских систем с помощью цифровизации. Сессия «Цифровое здравоохранение. Данные и сервисы, продлевающие жизнь» раскроет ключевые аспекты «медицины данных», трансформацию сервисных подходов в медицине, развитие цифровых медицинских платформ, цифровизацию генетики, модели диверсификации бизнеса для лечебных учреждений, рынок телемедицины, а также юридические и нормативные нюансы.
На конференции будет широко представлен блок «Цифровой щит». Обсуждения в рамках него начнутся в первый день с темы «Цифровизация оборонных технологий». В дискуссиях примут участие лидеры цифровых преобразований из государственного сектора и представители корпораций, стимулирующих развитие технологий.
Тему диверсификации промышленных предприятий рассмотрят на сессии: «Использование технологического и продуктового потенциала ОПК в ключевых рынках промышленности России», где будут продемонстрированы успешные кейсы продуктовой диверсификации в медицинскую и электронную промышленность, освещены вопросы продуктовых и рыночных компетенций в оборонной промышленности.
Второй день ЦИПР-2018 «Платформы роста» будет посвящен технологическим заделам программы «Цифровая экономика». Участники обсудят тренды, сквозные технологии, отрасли будущего, кейсы и траектории развития технологических заделов, поделятся инсайтами, прогнозами и ожиданиями. 7 июня пройдет пленарная сессия: «Мир, управляемый данными. Горизонты информационной экономики». На дискуссионных панелях будут обсуждаться следующие темы: «Gamechangers. Прорывные технологии ближайшего будущего», «Большие данные. От бизнес-аналитики к точным предсказаниям», «Токенизация активов. Как Blockchain меняет бизнес», «Монетизация технологий VR/AR/MR».
Магистральная тема завершающего дня — B2B-кооперация, трансформация бизнес-процессов в условиях макроэкономических изменений, реорганизации бизнес-среды. Обсуждения будут посвящены выстраиванию взаимодействия между представителями частных компаний, субъектами стартап экосистемы для установления профильных связей, налаживания партнерств и взаимовыгодного сотрудничества, конкретных интеграционных решений и развертывания новых технологических бизнесов.
Проникновение цифровых технологий в транспортный, энергетический, строительный и сектор сельского хозяйства обсудят на отраслевых сессиях, реализуемых в партнерстве с профильными министерствами.
Традиционно в рамках конференции будет работать образовательный блок конференции, включающий активности, расширяющие орбиту знаний о профессиях будущего, путях самореализации и направлениях цифровой экономики.
На ЦИПР-2018 пройдет съезд региональных информатизаторов. В рамках встреч будут обсуждаться вопросы использования информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также вопросы трансфера технологий в регионы, реализованные проекты и первые результаты реализации программы «Цифровая экономика».
Активное участие в формировании деловой программы ЦИПР-2018 принимают партнеры Конференции: Администрация Президента РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Правительство Республики Татарстан. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, АНО «Цифровая экономика», Госкорпорация Росатом. Официальный партнер — «Евразийская экономическая комиссия». Генеральным партнером стал лидер вертолетостроительной отрасли холдинг «Вертолеты России». Аналитический центр при Правительстве РФ выступит контентным партнером конференции.
Справка
ЦИПР — первая в России ИТ-конференция, обеспечивающая площадку для эффективного диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли, оборонного комплекса и венчурных инвесторов. Конференция пройдет с 6 по 8 июня 2018 года.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 — в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн «Калашников», «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн 266 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль — 88 млрд рублей, а EBITDA — 268 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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