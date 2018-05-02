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FIFA может учредить новый турнир для сборных и упразднить Кубок конфедераций

22:29, 02.05.2018
FIFA может учредить новый турнир для сборных и упразднить Кубок конфедераций
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Международная федерация футбола (FIFA) может учредить новый турнир для национальных команд Final 8. Это может привести к упразднению Кубка конфедераций, сообщает AS.

Новый турнир должен будет проходить раз в два года осенью, в нем будут принимать участие восемь команд.

Отмечается, что группа инвесторов готова вложить $25 млрд в Final 8, а также в новый формат клубного чемпионата мира, в котором будут участвовать 24 команды.

Напомним, что в конце сентября прошлого года УЕФА утвердила формат Лиги наций. Сборная России по футболу на групповом этапе турнира сыграет против Швеции и Турции.

СпортФутбол
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