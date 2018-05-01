В результате ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

При столкновении легковых автомобилей в Оренбургской области погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел около 22:20 по местному времени (20:20 мск) на автодороге Бузулук — Грачевка. Прибывшие на место полицейские установили, что два отечественных автомобиля ВАЗ-2110 и ВАЗ-2106 совершили лобовое столкновение. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее «Реальное время» писало, что молодая жительница Оренбурга попала в реанимацию после падения в автобусе.