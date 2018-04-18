Молодая жительница Оренбурга попала в реанимацию после падения в автобусе

Жительница Оренбурга была госпитализирована с разрывом печени и внутренних органов из-за ДТП. 26-летняя девушка упала в маршрутке из-за резкого торможения.

«Предварительно установлено, что 40-летний водитель маршрутного автобуса при начале движения допустил падение пассажирки, которая выходила из автобуса», — говорится в сообщении областного управления МВД.

Полиция проводит проверку, по итогам которой намерена установить все обстоятельства происшествия.