МЧС предупредило о хакерских атаках на медоборудование

Кража персональных данных о состоянии здоровья и даже переустановка настроек на медицинских приборах не исключены в результате возможных атак хакеров на подключенные к интернету системы.



«Масштаб угрозы может варьироваться от кражи персональных данных о состоянии здоровья до опасной для жизни переустановки настроек на медицинских приборах», — передает «РИА Новости» со ссылкой на всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Отмечается, что в 2018 году в мире будет использоваться почти 19 млн подключенных к сети носимых медицинских устройств, в том числе инсулиновых помп, кардиостимуляторов и мониторов.

Ранее в МЧС предупредили, что подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами из-за возможных атак на подключенные к интернету системы.