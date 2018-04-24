Челнинский «КАМАЗ» 4 мая сыграет в матче на «Мордовия Арене»

Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов 4 мая сыграет на стадионе «Мордовия Арена» с командой из Саранска в рамках 22-го тура ПФЛ зоны «Урал-Приволжье».

«КАМАЗ» после 19 игр занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка. «Мордовия» находится на первом месте. После 18 игр саранские футболисты набрали 46 очков.

Напомним, что 21 апреля «Мордовия» сыграла вничью с ФК «Зенит-Ижевск» со счетом 0:0 в матче ПФЛ. Эта игра стала первым тестовым матчем на стадионе «Мордовия Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года.