«Мордовия» сыграла вничью с ФК «Зенит-Ижевск» в тестовом матче на стадионе в Саранске

Саранская «Мордовия» сыграла вничью с ФК «Зенит-Ижевск» со счетом 0:0 в матче ПФЛ в зоне Урал-Приволжье.

Эта игра стала первой на стадионе «Мордовия Арена», который примет матчи чемпионата мира 2018 года.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, который был на матче, сообщил, что Мордовия достойно подготовилась к чемпионату мира по футболу и провела первый тестовый матч.

«В целом я считаю, что республика достойно подготовилась и провела тестовый матч. Сегодня все службы были протестированы. Серьезных замечаний у нас нет», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что в начале апреля стадион «Мордовия Арена» в Саранске получил разрешение на ввод в эксплуатацию.