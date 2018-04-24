Ильдар Галяутдинов, председатель правления ПАО «АКИБАНК», ответит на вопросы читателей в прямом эфире
10:18, 24.04.2018 Мероприятие: Online-конференция c Ильдаром Галяутдиновым, председателем правления ПАО «АКИБАНК»
25 апреля в 10.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Ильдар Галяутдинов, председатель правления ПАО «АКИБАНК».
Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.
МероприятияOnline-конференции
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