В Instagram появились фейковые аккаунты стадионов к ЧМ-2018

В социальной сети Instagram в преддверии чемпионата мира по футболу в России появились фейковые аккаунты стадионов, где пройдут игры мундиаля. Страницами обзавелись Казань, Ростов и Волгоград.



«Это атака, судя по всему, на города, где проводится чемпионат мира, в том числе Ростов и Волгоград. Мы уже передали информацию в спецслужбы», — рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь «Казань Арены» Андрей Поляков.

Первые записи в аккаунтах появились 18 апреля. Подписчикам фейковых «Казань Арены» («Ростов Арены», «Волгоград Арены») предлагается получить одежду с официальной символикой чемпионата за репост.

«Это, безусловно, фейк. Иформацию мы не подтверждаем и сейчас дадим опровержение в наш официальный аккаунт Instagram», — добавил Поляков.

Напомним, что в марте казанцев приглашали на фейковое открытие Black Star Burger.