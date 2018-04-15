Скончался режиссер фильма «Цезарь должен умереть»

В Риме в возрасте 88 лет скончался итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани.



По словам дочери, Тавиани будет кремирован, его похороны пройдут в узком семейном кругу.

Все свои фильмы Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло, передает RT.

В 1977 году их фильм «Отец-хозяин» был отмечен «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента «Цезарь должен умереть» получила «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

Напомним, 14 апреля скончался чешский и американский режиссер Милош Форман, снявший фильм «Пролетая над гнездом кукушки».