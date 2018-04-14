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Умер режиссер Милош Форман, снявший «Пролетая над гнездом кукушки»

10:45, 14.04.2018
Умер режиссер Милош Форман, снявший «Пролетая над гнездом кукушки»
Фото: commons.wikimedia.org / Zff2012

Известный режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ. Причина смерти режиссера пока не сообщается, однако жена рассказала, что он ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Наиболее известные картины Формана — «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Народ против Ларри Флинта». Режиссер дважды удостаивался «Оскара».

Происшествия
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