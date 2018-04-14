Умер режиссер Милош Форман, снявший «Пролетая над гнездом кукушки»

Известный режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ. Причина смерти режиссера пока не сообщается, однако жена рассказала, что он ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Наиболее известные картины Формана — «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Народ против Ларри Флинта». Режиссер дважды удостаивался «Оскара».