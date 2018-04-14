Рустам Минниханов: «Хоккей всегда был, есть и останется основным видом спорта для нас»

Сегодня в кабинете министров РТ прошла встреча президента КХЛ Дмитрия Чернышенко и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Стороны подписали меморандум о проведении в республике Недели звезд хоккея — 2019. После чего Минниханов отметил, что Татарстан постарается провести событие на высоком уровне.

«Я хотел бы поблагодарить наших коллег из КХЛ, что такое событие, а оно не только российского, но и мирового масштаба, пройдет у нас в республике. По инфраструктуре, по составу наших команд, участию их во всех соревнованиях — хоккей всегда был, есть и останется основным видом спорта для нас. Это событие даст толчок в развитии и поднимет внимание к хоккею. Поэтому у нас большие ожидания от Недели хоккея КХЛ. Мы сделаем все для того, чтобы дальше нашим коллегам было сложнее выдержать показанный нами уровень проведения. Большое спасибо, мы оправдаем ваше доверие», — приводит слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

На встрече стало известно, что Неделя звезд хоккея — 2019 пройдет с 12 по 20 января в Татарстане. Основной Матч звезд КХЛ проведет Казань, а ряд остальных мероприятий состоятся в Нижнекамске и Альметьевске.