СМИ: Россия следила за Скрипалями в течение пяти лет

Российские спецслужбы следили за семьей Скрипалей на протяжении пяти лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на советника правительства Великобритании по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла.



По его словам, IT-эксперты из ГРУ отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года. При этом Россия занималась исследованиями по действию нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки, передает «Интерфакс». Программу по подготовке специалистов, согласно сообщению, в России открыли в 2000-х годах.

Седвилл сообщил о слежке за Скрипалями в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Накануне ОЗХО подтвердила, что при покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовался газ «Новичок».