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Генменеджер ХК «Нефтехимик»: «Имена новичков-иностранцев объявим в мае»

15:05, 11.04.2018
Генменеджер ХК «Нефтехимик»: «Имена новичков-иностранцев объявим в мае»
Фото: hcnh.ru

Генеральный менеджер ХК «Нефтехимик» Раил Якупов прокомментировал работу по комплектованию команды на предстоящий сезон.

«Для нас очень важно было сохранить костяк состава текущего сезона. На сегодняшний день продлены контракты с несколькими игроками основы. Также, согласно регламенту КХЛ, мы сделали квалификационное предложение Андрею Сергееву, Дамиру Шарипзянову и Александру Авцину. На днях подпишем новые контракты с нашими воспитанниками — игроками МХК «Реактор».

Мы в постоянном контакте с главным тренером Андреем Назаровым и внимательно следим за американским и европейским рынками хоккея. О новичках-иностранцах, которые пополнят команду, объявим в мае», — сказал Якупов официальному сайту клуба.

Напомним, ранее Раил Якупов дал развернутое интервью «Реальному времени», где подвел итоги сезона и объяснил модель развития клуба.

СпортХоккей
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