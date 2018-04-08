Из горящего дома под Саратовом эвакуировали более 50 человек

Более 50 человек эвакуировали из горящего дома в городе Энгельсе Саратовской области. Информация о пострадавших уточняется.

«В воскресенье вечером произошло возгорание квартиры на первом этаже в жилом трехэтажном четырехподъездном доме в городе Энгельсе. В результате из дома эвакуированы 55 жильцов, погибших в результате ЧП нет, информация о пострадавших уточняется», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Пожарные уже ликвидировали открытое горение. Продолжается пролив деревянных стен дома.

Напомним, 25 марта произошел крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».