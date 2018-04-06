Кадыров о возможной блокировке Telegram: «… все же я не сторонник блокировки...»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал возможную блокировку Telegram, отметив что всегда выступал за открытый и прямой диалог власти с обществом на любых площадках, в том числе и сети интернет. Об этом глава Чечни сообщил в своем telegram-канале.



«Во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять. И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — написал Кадыров.

Кадыров отметил удобство Telegram и добавил, что активно пользуется мессенджером как по работе, так и по «личным вопросам».

Ранее информацию о блокировке Telegram прокомментировал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.