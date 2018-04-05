Facebook признался в сканировании личных сообщений пользователей в приложении Messenger

Facebook сканирует личные сообщения тех, кто пользуется приложением Facebook Messenger. Модераторы изучают пересылаемые ссылки, изображения, переписку на предмет противоправного контента.

При несоответствии требованиям контент блокируется. Для проверки сообщений, как и при модерации публичных постов в социальной сети, используются автоматические системы, передают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

«Facebook разработал эти автоматизированные инструменты, чтобы мы могли быстро прекратить оскорбительное поведение на нашей платформе», — сообщила представитель Facebook Messenger.

Ранее Facebook сообщил об утечке личных данных более 87 млн пользователей социальной сети.