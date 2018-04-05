Новости технологий

21:42 МСК
Новости раздела
Технологии

Facebook признался в сканировании личных сообщений пользователей в приложении Messenger

02:01, 05.04.2018
Facebook признался в сканировании личных сообщений пользователей в приложении Messenger
Фото: pixabay.com

Facebook сканирует личные сообщения тех, кто пользуется приложением Facebook Messenger. Модераторы изучают пересылаемые ссылки, изображения, переписку на предмет противоправного контента.

При несоответствии требованиям контент блокируется. Для проверки сообщений, как и при модерации публичных постов в социальной сети, используются автоматические системы, передают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

«Facebook разработал эти автоматизированные инструменты, чтобы мы могли быстро прекратить оскорбительное поведение на нашей платформе», — сообщила представитель Facebook Messenger.

Ранее Facebook сообщил об утечке личных данных более 87 млн пользователей социальной сети.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан