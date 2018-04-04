Вице-президентом Telegram стал бывший топ-менеджер «ВКонтакте»

Бывший топ-менеджер «ВКонтакте» Илья Перекопский объявил о начале работы на посту вице-президента в мессенджере Telegram.



Менеджер вступил в должность в конце декабря 2017 года, передает Rusbase.

Перед уходом в начале 2014 года Перекопский занимал должность заместителя гендиректора «ВКонтакте». Позже он приступил к самостоятельным проектами — основал финансовую компанию Blackmoon Financial Group, а также блокчейн-стартап Blackmoon Crypto, собравший в целом $30 млн на ICO.

Через несколько месяцев после ухода Перекопского основатель «ВКонтакте» Павел Дуров подал в США иск против него, фонда UCP и других лиц, обвинив в «вымогательстве доли в Telegram». В том же году UCP передала юрлицо Telegram LLC обратно Дурову, и иск был отозван.

Напомним, в марте Telegram пережил два сбоя в работе, а также угрозу о блокировке в РФ из-за судебного разбирательства с ФСБ. Подробнее об этих и многих других событиях — в итоговом обзоре «Реального времени».