Управляющая cгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест

Управляющая сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок обжаловала арест.

«В суд поступили материалы (по обжалованию ареста) от Судденок», — цитирует ТАСС представителя Заводского районного суда. Материалы будут рассматривать в Кемеровском областном суде.

Напомним, что 28 марта Судденок по ходатайству следствия арестовали на два месяца, до 25 мая.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».