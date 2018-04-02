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Управляющая cгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест

06:50, 02.04.2018 Сюжет:  Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" 1
Управляющая cгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обжаловала арест
Фото: скриншот видео youtube.com

Управляющая сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове Надежда Судденок обжаловала арест.

«В суд поступили материалы (по обжалованию ареста) от Судденок», — цитирует ТАСС представителя Заводского районного суда. Материалы будут рассматривать в Кемеровском областном суде.

Напомним, что 28 марта Судденок по ходатайству следствия арестовали на два месяца, до 25 мая.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Папе Римскому конечно же, с предсказуемым результатом?
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