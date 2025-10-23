Прокурор запросил 8 лет колонии для блогера Аяза Шабутдинова
Его обвиняют в 113 преступных эпизодах и требуют выплатить штраф 15 млн рублей
В Пресненском суде Москвы завершились прения сторон по уголовному делу в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Гособвинитель запросил для блогера наказание в виде восьми лет колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Помимо тюремного заключения, прокуратура требует назначить Шабутдинову штраф в размере 15 млн рублей. Обвинение настаивает на виновности блогера в совершении 113 эпизодов преступлений по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».
По данным следствия, блогер занимался продажей образовательных курсов, обещавших своим покупателям быстрое и успешное развитие бизнеса. Сам Шабутдинов признал свою вину по предъявленным обвинениям.
Ранее сообщалось, что ущерб от мошенничества блогера Аяза Шабутдинова превысил 57 млн рублей. Ему несколько раз продлевали срок нахождения в СИЗО, добавляя каждый раз новые уголовные дела в его досье.
