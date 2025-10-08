Казанскому полковнику Дорошкевичу не удалось отменить решение о «раскулачивании» на 21 млн рублей

Верховный суд Татарстана признал выводы первой инстанции законными

Фото: Ирина Плотникова

У семьи бывшего начальника казанского отдела полиции «Зареченский» Тараса Дорошкевича отберут дом с участком, две иномарки и 2,45 млн рублей. Соответствующее решение Приволжского райсуда Казани вступило в силу по итогам апелляции, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, первый процесс по иску прокурора Татарстана к полковнику об обращении активов в доход государства закончился в ноябре 2023-го в пользу полицейского. Тогда Приволжский суд отказал прокурорам, указав, что «полученные семьей Тараса Дорошкевича доходы за рассматриваемый период не превысили понесенные расходы». Одним из доводов в пользу такого решения стали не обжалованные силовиками расписки почти на 9 млн рублей. С чем позже согласился Верховный суд Татарстана.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Однако сотрудники надзорного ведомства продолжили оспаривать эти решения. В частности, прокурор РТ указывал на сомнительность договора беспроцентного займа сроком на три года, согласно которому в феврале 2022-го бизнесмен Марк Шагеев одолжил безработному студенту энергетического колледжа — сыну полковника аж 5 миллионов рублей, и почему-то заключил эту сделку в здании ОП «Зареченский». При этом, по данным ФСБ, в день заключения указанного договора Шагеев отдел полиции не посещал — номер его мобильного в данной зоне не фиксировался.

Шестой КСОЮ отменил решение райсуда и апелляционное определение и вернул материалы по Дорошкевичам на пересмотр.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В ходе повторного процесса в райсуде прокуратура снизила требования в части требования реальных денег за уже проданные автомобили. Если раньше в иске фигурировали три такие машины на общую сумму 6,5 млн рублей, то осталась одна — за 2,45 млн. В результате общий объем требований сократился с 25,6 до 21 млн рублей.

В марте текущего года Приволжский райсуд Казани согласился с прокуратурой, что реальные доходы семьи начальника отдела полиции не позволяли приобрести в 2020—2022 годах земельный участок площадью 552 кв. м с жилым домом 234 «квадрата» в Казани и три автомобиля. Дом с землей, а также оформленные на сына главного ответчика BMW X5 и BMW X6 суд постановил обратить в доход государства в натуральном виде, прекратив права собственности ответчиков, а 2,45 млн за еще одну, уже проданную машину — взыскать деньгами.

По итогам рассмотрения апелляционных жалоб решение вступило в силу на прошлой неделе. В тот же день Верховный суд Татарстана согласился с изъятием имущества другого силовика — отставного подполковника Следкома Марселя Мустафина.