В Египте более 40 россиян пострадали в ДТП с автобусом
Двое россиян находятся в тяжелом состоянии
В ночь с 13 на 14 августа на дороге между Шарм-эш-Шейхом и Каиром произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. В результате аварии пострадали более 40 человек, 39 из которых — граждане России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетский медицинский источник.
— Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян — водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника. Также погибла россиянка, — сообщил источник.
Посольство России в Египте подтвердило факт ДТП и уточнило, что пострадавшие доставлены в больницу города Абу-Рудайса. Двое россиян находятся в тяжелом состоянии.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию Кирилл Сгибнев сообщил ТАСС, что семья погибшей в ДТП россиянки, а также пострадавшие получат выплаты в соответствии с условиями страхового полиса.
