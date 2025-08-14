В Египте более 40 россиян пострадали в ДТП с автобусом

Двое россиян находятся в тяжелом состоянии

В ночь с 13 на 14 августа на дороге между Шарм-эш-Шейхом и Каиром произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. В результате аварии пострадали более 40 человек, 39 из которых — граждане России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетский медицинский источник.

— Общее число пострадавших составляет 43 человека, включая четверых египтян — водителя, помощника, гида и сопровождающего поездку охранника. Также погибла россиянка, — сообщил источник.

Посольство России в Египте подтвердило факт ДТП и уточнило, что пострадавшие доставлены в больницу города Абу-Рудайса. Двое россиян находятся в тяжелом состоянии.

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию Кирилл Сгибнев сообщил ТАСС, что семья погибшей в ДТП россиянки, а также пострадавшие получат выплаты в соответствии с условиями страхового полиса.

Рената Валеева