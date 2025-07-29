В России продано 563 тысяч подержанных автомобилей старше 20 лет

Абсолютным лидером в этом сегменте является японский автопроизводитель Toyota

Фото: Рената Валеева

В первом полугодии 2025 года в России было продано 563 тыс. подержанных автомобилей, выпущенных более 20 лет назад. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Несмотря на развитие рынка новых автомобилей и подержанных машин более поздних годов выпуска, спрос на «возрастные» автомобили остается стабильно высоким.

Абсолютным лидером в этом сегменте является японский автопроизводитель Toyota. Всего за первые шесть месяцев года было реализовано 90,8 тыс. подержанных Toyota старше 20 лет. В «тройку» лидеров также вошли японские бренды Nissan (32,7 тыс. шт.) и Honda (21,8 тыс. шт.). За ними следуют немецкий Volkswagen (18,7 тыс. шт.) и японский Mitsubishi (16,7 тыс. шт.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди конкретных моделей наиболее востребованными оказались:

Toyota Corolla (15,2 тыс. шт.);

Volkswagen Passat (9,4 тыс. шт.);

Mercedes-Benz E-Class (6 тыс. шт.);

BMW 5 series (5,6 тыс. шт.);

Toyota Mark (5,2 тыс. шт.);

Toyota Carina (5,2 тыс. шт.);

Volkswagen Golf (5,2 тыс. шт.);

Toyota Corona (5 тыс. шт.);

Ford Focus (4,5 тыс. шт.);

Honda CR-V (4,3 тыс. шт.).

Ранее МВД опровергло слухи о запрете праворульных автомобилей в России.

Рената Валеева