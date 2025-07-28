Ник Кейв передал свою библиотеку на благотворительность, все книги раскупили в день старта

Австралийский музыкант Ник Кейв передал на благотворительность около 2 тыс. книг из своей личной библиотеки. Весь тираж выставили в магазине Oxfam в городе Хов

Австралийский музыкант Ник Кейв передал на благотворительность около 2 тыс. книг из своей личной библиотеки. Весь тираж выставили в магазине Oxfam в городе Хов, Восточный Суссекс. Книги стоили от £2,99 до £4,99. За первые часы почти все раскупили, пишет газета The Times. Объем продаж магазина утроился. Покупатели приезжали со всей Великобритании. У магазина образовалась очередь. Некоторые покупатели брали по 5–10 книг, одна покупательница потратила £200.

Кейв жил рядом с Ховом — в Брайтоне. Там он прожил с семьей более десяти лет. После смерти сына Артура в 2015 году музыкант переехал в Лос-Анджелес. Часть книг участвовала в выставке о жизни и творчестве Кейва. Экспозицию показывали в Канаде и Дании. После ее завершения книги отправили в благотворительный фонд.

Сотрудники Oxfam отметили, что в подборке были издания по философии, истории, искусству, религии, а также художественная литература разных времен. Многие книги хранили следы личного использования: внутри находили закладки, авиабилеты, открытки, на полях — пометки и дарственные надписи. В одной из книг нашли конверт с детским зубом и надписью «Зуб Люка». Сыну Кейва Люку сейчас 34 года, он сам стал отцом.

По словам продавцов, интерес фанатов оказался неожиданным. Люди выстраивались в очередь еще до открытия, а в зале буквально сбивали сотрудников с ног. В магазине это назвали «феноменом Ника Кейва».

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Екатерина Петрова