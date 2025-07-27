Интерес к кроссоверам и внедорожникам вырос в России на 13,9%

Средняя стоимость таких автомобилей снизилась на 5,6%

Фото: Рената Валеева

Эксперты «Авито Авто» выяснили, что во втором квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года интерес к SUV вырос на 13,9%, а их средняя стоимость снизилась на 5,6% и составила 1,69 млн рублей.

По информации сервиса, самыми популярными во втором квартале 2025-го стали кроссоверы и внедорожники Toyota (8,9% от интереса), Kia (7,9%), LADA (7,3%), Hyundai (7,2%) и BMW (6,9%). Среди моделей пользователей больше всего интересовали LADA 4x4 (Нива) (4,8%), Toyota RAV4 (4,2%), Kia Sportage (4,1%), Mazda CX-5 (3,5%) и Volkswagen Tiguan (3,4%). Заметно вырос интерес к SUV марок Geely (+47,3%), Volkswagen (+40,1%) и HAVAL (+38,5%).

Директор направления «Автомобили с пробегом» Андрей Ковалев заявил, что в России похожая динамика показателей отмечается в сравнении с первым кварталом 2025 года, но менее явная. За квартал средняя цена снизилась на 2,7%, предложение выросло на 13,9%, а интерес к SUV — на 4,2%.

Маргарита Бондаренко