Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

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Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный 3—8 м/с, днем местами порывами до 12 м/с. Утром температура составит +17 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +25 до +30 градусов.

Галия Гарифуллина