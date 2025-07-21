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Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

07:00, 21.07.2025

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный 3—8 м/с, днем местами порывами до 12 м/с. Утром температура составит +17 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +25 до +30 градусов.

Галия Гарифуллина

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