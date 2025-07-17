Lada Vesta стала самым популярным автомобилем с «автоматом» в России

Фото: Артем Дергунов

За первые полгода 2025 года россияне чаще всего выбирали Lada Vesta среди новых легковых автомобилей с автоматическими трансмиссиями (включая «автомат», «робот» и вариатор). К такому выводу пришли аналитики «Автостата».

С января по июнь 2025 года в России было приобретено 25,8 тысячи автомобилей Lada Vesta с вариатором. Это позволило отечественной модели возглавить этот сегмент рынка, сместив с лидирующей позиции кроссовер Haval Jolion. Стоит отметить, что продажи Vesta с двухпедальной трансмиссией стартовали только в марте прошлого года.

Интересно, что сейчас Vesta с вариатором стала даже доступнее, чем на старте продаж. Если в прошлом году ее можно было купить за 1 588 900 млн рублей, то сейчас минимальная цена составляет 1 575 000 млн рублей. Снижение цены обусловлено тем, что изначально вариатор на Lada Vesta устанавливался только с 1,8-литровым мотором, а позже стал доступен и с более экономичным двигателем объемом 1,6 литра.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В остальном топ-10 самых популярных автомобилей с «автоматом» в России состоит преимущественно из китайских кроссоверов. Haval Jolion, занявший второе место, разошелся тиражом 23,8 тысячи единиц. Chery Tiggo 7 Pro Max занял третье место с результатом в 19,7 тысячи проданных автомобилей. Также в топ-10 вошли Geely Monjaro, Changan Uni-S, Belgee X50, Omoda C5, Haval F7, Chery Tiggo 4 и Haval M6. Последняя модель была приобретена в количестве 7,8 тысячи штук.

В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 года россияне купили 368,9 тысячи новых автомобилей с автоматическими трансмиссиями, что составляет 69,5% от общего объема рынка новых легковых автомобилей.

В первом полугодии 2025 года авторынок России упал на 28%. В Татарстане сокращение оказалось еще более значительным — порядка 30%, а доля китайцев — ниже, чем в целом по России. На вершине модельного топа оказались «Лады» — Lada Granta и Lada Vesta.

Рената Валеева