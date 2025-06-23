В России запустят программу развития кадрового потенциала

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между Авито и АНО «Национальные приоритеты». Документ направлен на развитие кадрового потенциала страны и поддержку национальных проектов «Кадры» и «Молодёжь и дети».

Основные направления сотрудничества включают информационную поддержку реализации национальных проектов, работу над инициативами в сфере занятости населения, развитие профессиональных навыков молодёжи и повышение престижа рабочих профессий.

Особое внимание будет уделено программе «Профессионалитет». Компании помогут студентам разных уровней образования в построении карьерных траекторий и информировании о возможностях профессионального развития.

По данным исследования, в первом квартале 2025 года наблюдался рост вакансий для студентов на 46%. Средняя предлагаемая зарплата составила 57 425 рублей в месяц, что на 9% выше показателей прошлого года.

— Совместно мы будем активно работать над развитием человеческого капитала — ключевого фактора экономического роста. Уверен, что совместная работа внесет значимый вклад в социально-экономическое развитие страны и поможет молодым специалистам найти свой профессиональный путь. Отмечу, что потенциал молодежи востребован у работодателей: так, за год количество предложений для студентов выросло в 1,5 раза», — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.



— Бизнес всё более активно включается в реализацию национальных задач. Совместно с Авито мы планируем проводить социологические исследования о состоянии рынка труда и наиболее востребованных вакансиях, а также информировать людей о мерах поддержки и государственных инициативах, которые реализуются правительством РФ и региональными властями, — отметила София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Анализ рынка труда показал, что наиболее востребованы кадры в пищевой промышленности, которая занимает 13% от всех вакансий. Примерно такой же процент приходится на строительство промышленных объектов. Значительный спрос также отмечается в сфере складской логистики, где доля вакансий составляет 12%.

Важным направлением станет развитие Дальнего Востока как привлекательного региона для жизни и работы. Количество вакансий в ДФО увеличилось на 21%, а средняя зарплата достигла 76 105 рублей в месяц.

В рамках сотрудничества планируется разработка аналитических инструментов для мониторинга рынка труда, прогнозирование потребностей в специалистах, информирование о вакансиях и программах переподготовки, а также освещение мер государственной поддержки.

Дмитрий Зайцев