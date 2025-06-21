«Матч ТВ» подал иск к организатору «Игр будущего»

Столичная компания требует 201,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Московское ООО «НСТ», оператор общероссийского федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», подало иск к казанской АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», организатору «Игр будущего» в Казани. Событие вошло в бизнес-обзор «Реального времени».

Столичная компания требует от татарстанской автономной некоммерческой организации 201,8 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы. На одном из последних судебных заседаний в июне участники процесса заявили ходатайство об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора. Суд удовлетворил просьбу и перенес разбирательство на ближайший понедельник. Сторонам поручено обеспечить явку представителей и представить тексты мирового соглашения.

Подробнее — в материале «Реального времени».

Иск от московской компании к АНО не первый. В феврале стало известно, что к Дирекции подано 15 исков на общую сумму 530 млн рублей.

Елизавета Пуншева