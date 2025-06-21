«Матч ТВ» подал иск к организатору «Игр будущего»
Столичная компания требует 201,8 млн рублей
Московское ООО «НСТ», оператор общероссийского федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», подало иск к казанской АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», организатору «Игр будущего» в Казани. Событие вошло в бизнес-обзор «Реального времени».
Столичная компания требует от татарстанской автономной некоммерческой организации 201,8 млн рублей.
Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы. На одном из последних судебных заседаний в июне участники процесса заявили ходатайство об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора. Суд удовлетворил просьбу и перенес разбирательство на ближайший понедельник. Сторонам поручено обеспечить явку представителей и представить тексты мирового соглашения.
Подробнее — в материале «Реального времени».
Иск от московской компании к АНО не первый. В феврале стало известно, что к Дирекции подано 15 исков на общую сумму 530 млн рублей.
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