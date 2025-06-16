Путин поручил провести первый детский чемпионат по пилотированию дронов в 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил провести Всероссийский чемпионат по пилотированию дронов для детей в возрасте от семи лет. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания наблюдательного совета «Движения первых».

Чемпионат, получивший название «Пилоты будущего», стартует в 2026 году и будет проводиться совместно с «Движением первых» и Федерацией гонок дронов России. Помимо состязательных мероприятий, в рамках чемпионата планируется проведение образовательных и технических программ для юных пилотов.



Ответственными за реализацию проекта назначены председатель правления «Движения первых» Артур Орлов и президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. Им предстоит представить доклад о подготовке чемпионата до 1 октября 2025 года.

В прошлом году Министерство образования и науки Татарстана закупило учебные беспилотники на сумму более 145 млн рублей.

Рената Валеева