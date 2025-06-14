В Татарстане строят дом-интернат для престарелых и инвалидов

В Зеленодольском районе полным ходом идет строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Двухэтажное здание с подвальным помещением будет иметь общую площадь 8 620 квадратных метров и сможет принять 120 человек. Замминистра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Адель Мубаракшин рассказал, что в учреждении будут отделения для приема и карантина, изолятор, столовая с производственными помещениями и обеденным залом, жилые комнаты, административные и медицинские блоки.

Сейчас готовность объекта составляет 67%. Специалисты завершили фасадные и кровельные работы, а сейчас занимаются монтажом инженерных сетей и внутренней отделкой помещений. Скоро начнется благоустройство территории вокруг здания.



