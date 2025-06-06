Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
Японский автопроизводитель Nissan Motor, который покинул российский рынок в 2022 году, подал заявки на регистрацию товарных знаков в России.
Согласно данным Роспатента, компания стремится зарегистрировать свои бренды Nissan, Infiniti, Nismo и Datsun в различных вариантах написания и дизайна, включая логотипы. Регистрация планируется по классам МКТУ, охватывающим транспортные средства, строительство, розничную и оптовую торговлю, а также финансовые услуги.
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