ФСБ задержала сотрудников газовых служб за продажу данных клиентов

Сотрудники ФСБ задержали двух работников газовых служб в Башкирии за продажу личных данных клиентов.

Задержанных — двое: 41-летний работник из Чекмагушевского района и 31-летний из Уфимского. Они использовали свое служебное положение, чтобы скопировать клиентскую базу с персональными данными, адресами и телефонами. Данные оказались актуальными и хранились на флэш-накопителях.

Оперативники задержали подозреваемых после «контрольной закупки». Объявление о продаже данных они обнаружили на интернет-площадках. Сотрудник из Уфимского района при увольнении забрал с собой 4 миллиона строк данных. Инженера из Чекмагуша уволили после ареста.