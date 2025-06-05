Правительство Самарской области одобрило увеличение доходов фонда ОМС

На очередном совещании правительства Самарской области, которое прошло 4 июня под председательством Михаила Смирнова, обсудили несколько важных вопросов. Среди них — увеличение доходов территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Законопроект об увеличении доходов фонда ОМС получил одобрение министров и передан на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы, сообщила пресс-служба правительства региона.

В Самарской области также создали фонд технологического предпринимательства. В ближайшее время появится корпоративный университет правительства, где будут готовить кадры для работы в органах власти.

Министр здравоохранения Андрей Орлов рассказал о строительстве 11 капитальных и 60 модульных медицинских объектов в Самарской области. Новые поликлиники могут появиться на улице Запорожской и в Железнодорожном районе.