Над Куюками заметили БПЛА — власти сообщили, что полет учебный
На танковом полигоне в Татарстане проходят учения, во время которых используется учебный беспилотник. Пресс-служба администрации Пестречинского района призывает жителей сохранять спокойствие и не паниковать.
Ранее пользователи соцсетей сообщили о полете БПЛА над Куюками.
— Данный беспилотник учебный! — информируют в администрации, обращая внимание на то, что учения не представляют угрозы для населения.
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