Над Куюками заметили БПЛА — власти сообщили, что полет учебный

На танковом полигоне в Татарстане проходят учения, во время которых используется учебный беспилотник. Пресс-служба администрации Пестречинского района призывает жителей сохранять спокойствие и не паниковать.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о полете БПЛА над Куюками.

— Данный беспилотник учебный! — информируют в администрации, обращая внимание на то, что учения не представляют угрозы для населения.

