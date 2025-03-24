В Госдуме России одобрили ряд законодательных инициатив
Госдума России приняла ряд важных законопроектов, каждый из которых затрагивает разные аспекты уголовного и социального законодательства.
- Первый законопроект ужесточает наказание за разжигание ненависти и вражды.
Теперь за повторные правонарушения можно будет привлекать к уголовной ответственности независимо от времени, если человек уже имел административные наказания за подобные действия. Ответственность вводится и за оправдание насилия. Наказания останутся прежними: штрафы до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. При тяжелых обстоятельствах максимальный срок может достигать 6 лет.
- Второй законопроект вводит уголовную ответственность за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).
Теперь за это будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Также уточняется, что подставные лица, которые помогут в расследовании, могут избежать уголовного наказания.
- Третий законопроект касается повышения окладов для судей военных судов, работающих за границей, в частности в Армении, Казахстане, Молдавии и Таджикистане.
Предлагается увеличить их оклады на 50%, чтобы улучшить социальную защиту судей, работающих в сложных условиях. Однако размеры выходных пособий останутся прежними.
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