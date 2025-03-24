В Госдуме России одобрили ряд законодательных инициатив

Фото: Дарья Пинегина

Госдума России приняла ряд важных законопроектов, каждый из которых затрагивает разные аспекты уголовного и социального законодательства.

Первый законопроект ужесточает наказание за разжигание ненависти и вражды.

Теперь за повторные правонарушения можно будет привлекать к уголовной ответственности независимо от времени, если человек уже имел административные наказания за подобные действия. Ответственность вводится и за оправдание насилия. Наказания останутся прежними: штрафы до 500 тыс. рублей, принудительные работы до 4 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. При тяжелых обстоятельствах максимальный срок может достигать 6 лет.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Второй законопроект вводит уголовную ответственность за незаконную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).

Теперь за это будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Также уточняется, что подставные лица, которые помогут в расследовании, могут избежать уголовного наказания.

Третий законопроект касается повышения окладов для судей военных судов, работающих за границей, в частности в Армении, Казахстане, Молдавии и Таджикистане.

Предлагается увеличить их оклады на 50%, чтобы улучшить социальную защиту судей, работающих в сложных условиях. Однако размеры выходных пособий останутся прежними.



Анастасия Фартыгина