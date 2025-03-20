Путин подписал закон о возможности повторного получения бесплатных земельных участков
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Земельный кодекс России. Документ предоставляет возможность гражданам получить бесплатный земельный участок повторно при определенных условиях.
Закон позволяет получить новый участок, если предыдущий невозможно использовать по назначению из-за чрезвычайных ситуаций или боевых действий. При этом новый участок должен располагаться в том же регионе, а его площадь не может превышать размер старого более чем на 15%. Право собственности на первоначальный участок сохраняется за владельцем.
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