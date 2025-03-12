Завтра в Татарстане ожидается туман
Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях.
Ночью и утром 13 марта на территории региона местами ожидается туман. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными на дорогах.
После перекрытия абсолютного температурного максимума 9 марта Казань готовится к устойчивому потеплению на этой неделе. В других регионах Приволжского федерального округа также прогнозируется повышение температуры, что может привести к активному таянию снега и необходимости подготовки к паводковому периоду.
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